Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de evde çiçek yetiştirme oldukça yaygın olmakla birlikte bitkiler için seçilen topraklar da önem arz ediyor.

Bazı marketlerde 5 litresi 3-4 lira gibi oldukça uygun fiyatlara satılan bitki toprağı ise hem birki sağlığı hem de sineklenme açısından oldukça fazla risk taşıyor.

Eskişehir’de çiçekçilik yapan Asiye İlk, marketlerde ucuza satılan bu gibi bitki topraklarının sineklenmeye neden olduğunu açıkladı.

KALİTELİ TOPRAKLAR 2 YIL DİNLENDİRİLİYOR

Kaliteli bitki topraklarının ilaçlandıktan sonra 2 yıl bekletildiğini anlatan İlk, “Marketlerde ucuza satılan bitki toprakları sinek yapıyor. İşin ehli olan çiçekçilerden ya da peyzajcılardan alınan topraklar hem daha verimli hem de sinek yapmıyor. Kaliteli bitki toprakları 2 yıl boyunca ilaçlandıktan sonra bekletiliyor ve sonra bize gönderiliyor. Bitki toprakları, mutlaka bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak vitamin ve minerallerle dolu olmalıdır. Hem çiçek sağlığı açısından hem de sinek oluşumunu önlemek açısından marketlerde ucuza satılan topraklar tercih edilmemeli." dedi.

UCUZ ÇİÇEK TOPRAĞI SİNEKLENME YAPIYOR

Ucuza satılan toprakların ardından müşterilerin şikayetlerle geldiğini aktaran İlk, "Müşteriler bana geldiğinde marketlerden ucuza aldıkları toprakların sinek yaptığı yönünde çok şikâyette bulunuyor. Kaliteli toprakların 5 litresi 12 TL civarında satılırken, kalitesizleri ise 3-4 liraya satılıyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerek. Çiçek deyip geçmeyelim” diye konuştu.

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