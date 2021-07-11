Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma akşamı Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, parkta koyun otlatan 6 kişilik grubu mahalleliler muhtar Adnan Uç’a şikayet etti.

Muhtar, parka gelerek grubu uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenen muhtarın ekonomist komşusu Eşref Demircan (31) ile muhtarın kardeşi Ayhan Uç, kavgayı ayırmaya geldi.

SATIRLA SALDIRDILAR

İddiaya göre gruptan bir kişinin tabanca çektiğini gören Eşref Demircan, şahsın elinden tabancayı aldı. Bu sırada yine gruptan biri, satırla Demircan’ın kafasına vurdu.

Kavgada muhtarın kardeşi de kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Eşref Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanlardan gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden Eşref Demircan’ın cenazesi Burdur’un Çavdır ilçesinde toprağa verildi.

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