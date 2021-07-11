Düzce Akçakoca Balıkçı Barınağı bölgesinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında oturan öğretmen Sanem Güçlü (46) balkona çıktı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Bir anda dengesini kaybeden Güçlü, 7. kattan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, öğretmen Güçlü'yü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Balkon düşen öğretmen hayatını kaybetti
Düzce’de 7. kattan düşen öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce Akçakoca Balıkçı Barınağı bölgesinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında oturan öğretmen Sanem Güçlü (46) balkona çıktı.
Kaynak: İHA
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