Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin sporla iç içe olması ve boş zamanlarını değerlendirmesi için farklı projeler ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 'Neşeli havuzlar, mutlu çocuklar' projesini hayata geçirdi. 7 ilçede belirlenen 7 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Havuzların yanı sıra aynı alanlara çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. Geçen hafta başlayan ve 25 Ağustos’a kadar devam edecek olan proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DAHA FAZLA SPORLA BULUŞSUN İSTİYORUZ"

Osmangazi Pilot Sanayi İlkokulu bahçesinde kurulan havuzu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklara yüzme yarışı yaptırıp, kazananları tişörtle ödüllendirdi. Başkan Aktaş, "Buradaki coşku ve heyecan gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımız çok mutlu. Farklı yaş kategorilerine göre uzman eğitmenlerimiz tarafından yüzme eğitimleri de veriliyor. Normalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız daha fazla sporla buluşsun istiyoruz" dedi.

Havuz kurulan okullar ise şöyle: Osmangazi’de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer’de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya’da Mütareke İlkokulu, Yenişehir’de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi’de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa’da Mustafakemalpaşa Ortaokulu.

Bu havuzda yüzmek yürek ister Londra'da inşa edilen transparan havuz, havaların ısınması ile ziyaretçi akınına uğradı. Ancak bu havuza girmek biraz cesaret işi...