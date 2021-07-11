Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluk merakıyla hobi amaçlı olarak değerli taş aramaya başlayan Metin Uysal'ın uğraşı, yıllar içerisinde farklı noktalara doğru ilerledi. Uysal, okuduğu yerli ve yabancı akademik yazıların ardından Türkiye'de olmadığı belirlenen elmaslar üzerine yoğunlaşmaya başladı. Arazide yıllarca araştırma yapan Uysal, Denizli'de elmas kaynakların olduğunu iddia etti.

17 ADET LAMPORİT BULDU

Kimberlit ve lamporitlerin elmas kaynağı olduğunu belirten Uysal, kendi keşifleri sonucu 17 adet lamporit bulduğunu söyledi. Uysal, "Türkiye’de kimberlit belki yok, şu ana kadar bulunmadı. Ama Türkiye’de lamporitler var, bunu söyleyen ben değilim. Benim kendi çabamla bulduğum Denizli’deki lamporitler 17 adettir. Ama Batı kaynaklarında ve yerli hocaların da bulunduğu akademik kaynaklarda Batı Anadolu’daki 5 ilimizde (Uşak, Isparta, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla) lamporit zaten bulunmuş ama lamporitler tek başına bulunmaz, kimberlit gibi değildir. Dünya tecrübesi bize gösteriyor ki bir tane bulunduğu zaman en az 11 tane veya 30-40 adet daha etrafında oluyor. O bölgede 20-25 kilometrelik bir çap içerisinde lamporit vardır. Bunlar dallanmış şekillidir, birbirine bağlıdır, aynı kökten veya aynı bacadan gelirler. Dolayısıyla bir tane bulduğunuz zaman çok sayıda lamporit bulmuş olursunuz. Elmas bulma oranı da yüzde 10 civarındadır. Yani yüzde 10’da her 10 tane yerde 1 tane elmas çıkar. Türkiye’de şu anda demek ki en 170-180 tane lamporit var demektir. Ben buralara dikkat çekmek istiyorum" dedi.

"NİYE BUNDAN FAYDALANMIYORUZ?"

Elmas kaynağı olduğunu düşündüğü alanların analizlerini yaptığını belirten Uysal, "Türkiye’de lamporit var, lamporitlerde de elmas bulunur. Ayrıca elmasın dışında değişik diğer maddeler (altın, volfram gibi değerli metal) veya değerli maden (yakut, safir, zümrüt gibi diğerleri) bulunur. Burada elmas da vardır. Türkiye’de elmas var, niye biz bundan faydalanmıyoruz? Benim bulduğum lamporit olmadı diyelim. Zaten ülkede 5 tane bulunmuş, daha da fazla olacağını düşünüyorum. Bunların yurt içi ve yurt dışı analizlerini yaptırdım. Çok ilginçtir, lamportilerin olduğu bölgedeki kayaç yapısıyla 5-6 kilometre dışındaki kayaç yapısı farklıdır. Biri ultra bazik yapıda, diğeri ise felsik yapıdadır. Yani birisinde silisyum miktarı çok fazla diğerinde çok düşüktür” ifadelerini kullandı.

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