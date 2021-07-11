Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte antika pazarları da tekrar açıldı. Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde antika tutkunlarının ortak noktası olan antika pazar yeri, binlerce ürüne ve yüzlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Antika pazarında tezgahını açan Ergün İzci’nin elindeki eser, diğer ürünlere göre daha çok ilgi çekiyor. 1800’lü yılların sonlarında veya 1900’lü yılların başlarında kullanıldığı tahmin edilen ve İspanya’dan İzmir’e gönderilen damacana, pazarın nadir parçalarından birisi olarak yoğun ilgi görüyor.

"BU DAMACANA İÇİN 1500 LİRA FİYAT BİÇİYORUM"

Elindeki antika ürün hakkında bilgi veren Ergün İzci, "Biz 1800’lü yılların sonları ile 1900’lü yılların başlarına ait olduğunu tahmin ediyoruz. İspanya’dan İzmir’e gönderilmiş. Üzerinde ‘ESMIRNA’ yazıyor. İzmir’in o zamanki adı bu. O zamanlarda bu damacananın içinde zeytinyağı, kimyasal taşınıyordu. Osmanlı’ya ithal edilen ürünlerin taşındığını tahmin ettiğimiz oldukça da nadir bulunan bir damacana. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ve Türkiye’de sadece iki tane gördüm, birisi bende. Avrupa’da da bu şekilde kasalı olarak görmedim, sadece içindeki şişe kısmını gördüm. İstanbul’da internet üzerinden yapılan bir mezattan temin ettim. Diğer gördüğüm damacana Konya’daydı. Ben bu damacana için 1500 lira fiyat biçiyorum" dedi.

Antika eşyalar için evini ve arsasını sattı Gaziantepli antika tutkunu 53 yaşındaki Hanifi Özaslan, 40 yıldır satın aldığı antika eşyalar için evini ve arsasını sattı. Özaslan emekli maaşını dahi antikaya yatırdığını ifade etti.