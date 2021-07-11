Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda düzenlenen ehliyet için direksiyon sınavında meydana geldi.

HAKİMİYETİ KAYBETTİ, TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü kursu öğrencisi Hüsna A. (23) idaresindeki otomobil, direksiyon sınavı sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi, kazayı yara almadan atlattı.

SINAV GÖREVLİSİNİN SUÇLU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sürücü kursu sahipleri de kazadan sınav görevlisinin hatasının bulunduğunu belirterek, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdüler.

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