Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki otomobil Yusuf Özal Caddesi üzerinde ters yöne girerek, Osman S. idaresindeki motosiklet ile kaka kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan C.P.K. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Mehmet K. ile C.P.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı Osman S. de Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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