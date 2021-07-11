Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesi ile İstanbul’dan tatile gelen 9 yaşındaki Muhammet Bingöl, havuz kenarında dengesini kaybederek düştü. Çenesini beton zemine çarpan çocuk, daha sonra yüzme havuzuna düştü. Otel görevlileri ve müşterileri, bir miktar su yutan çocuğu erken fark ederek yardımına koştu.

AİLESİNİN TEDİRGİNLİĞİ GÖZLENDİ

Boğulma tehlikesi geçiren Muhammet için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren Muhammet, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Çocuğun ailesinin ise oldukça tedirgin oldukları gözlendi. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Bir boğulma vakası daha... 14 yaşında hayatı soldu Aydın'da sıcaktan bunalarak serinlemek için arkadaşlarıyla kanala giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Kız arkadaşının yakınları genci nehre attı, boğulması için de taş fırlattı Sakarya Adapazarı'nda bir genç boğulmak üzereyken son anda kurtuldu. Olayın perde arkası ise şoke etti.