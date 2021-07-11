Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenipazar Karacaören Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan camiden yaptırdığı anons ile mahalle sakinlerine yangını söndürmek için çağrıda bulundu. Cami minaresinden anonsu duyan mahalle sakinleri ellerine aldıkları kazma, kürek, hortumlarla yangına müdahalede bulundu.

MUHTARDAN MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri ve yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Muhtar Kıroğlan, yapılan çağrıya duyarsız kalmayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yüzlerce kişinin olduğu AVM'de yangın çıktı! Kocaeli'nde bulunan bir AVM'de yüzlerce müşteri içerideyken restoran katında yangın çıktı.