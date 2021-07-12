Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir otomobil ile Melih Yaşar yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Melih Yaşar motosikletten şavrularak yere düştü.

MELİH YAŞAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Yaşar’ın öldüğünü belirledi. M.D ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Motosiklet sürücüsü Melih Yaşar’ın ölüm haberini alan yakınlar kaza yerine adeta akın etti. Bölgeye gelen yakınları, Melih Yaşar’ın cansız bedenini yerde görmesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Yaşar’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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