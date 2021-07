Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de Gümüşçeşme mahallesi, Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde dehşet yaşandı.

İddiaya aşırı alkollü olduğu öğrenilen şüpheli S.A'nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişide yaralandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'nın ise kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen S.A'nın ifadesi alınıyor

Dehşet anları! Babasını pompalı tüfekle kurşun yağdırdı Bursa'da, babasıyla tartıştığı öğrenilen psikolojik rahatsızlıkları bulunan genç, pompalı tüfekle dehşet saçarak babasına saldırdı.

Emekli albay dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.