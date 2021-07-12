Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yıllar öncesinin meşhur bandana modası günümüzde yerini vintage esintisi estiren fularlara bıraktı. Kadınlar için daima klasik bir aksesuar olarak dolaplarda yer alan fuları birçok farklı şekilde saçınızda kullanmamız mümkün. Salaş ama tarz görünmek istediğiniz bir günde saçlarınızı renkli bir fular ile gevşek bir şekilde toplayabilirsiniz. Bir davete katılırken topuz yaptığınızda, fuları topuzunuzun üzerinden dolandırıp fiyonk yapabilirsiniz. Denizden çıktığınızda asla şekil veremediğiniz inatçı saçlarınızı da bandana tarzı bağladığınız fularla kamufle edebilirsiniz. Plajlarda sık sık görmeye alıştığımız bu bağlama stili günü kurtarmanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Fularları saç dışında klasik olarak boynunuza bağlayabileceğiniz gibi çantanızın askısı ile pantolonuzun kemer kısmına bağlayarak birçok şekilde tarzınızı konuşturabilirsiniz.