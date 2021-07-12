Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde yaşayan Selman Öztürk, dedesinden öğrendiği ipek böceği kozasından iplik çıkartma işini yüzlerce yıllık bir teknikle yaparak, isteyen herkese 10 günde öğretiyor.

Öztürk köyde evinin bahçesine kurduğu kerpiç ocakta önce ipek kozalarını sıcak su ile yumuşatıyor ardından kozaların iplik uçlarını süpürge yardımıyla çıkartıyor.

BU İŞİ YAPAN SON KİŞİ

Çıkarttığı bu uçları ise tezgahta çevirerek makaraya sarıp iplik elde ediyor. Tekniği dedesinden öğrendiğini aktaran Öztürk, bu işin Bursa'daki son temsilcilerinden. Kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği ise meraklılarına 10 günde açtığı kursla öğreten zanaatkar ipek böcekçiliğini gelecek kuşaklara aktarmak için elinden gelini yapıyor.

Öztürk'ün köyde kurduğu iplik çıkartma atölyesine çok sayıda fotoğraf sanatçısı da fotoğraf çekmek için geliyor. Bu işin meraklıları belli bir ücret karşılığında 10 günde kozadan ipek ipliği çıkartmayı öğreniyor.

10 GÜNDE ÖĞRETİYOR

Bu işi 49 yıldır severek yaptığını ifade eden Selman Öztürk, "Bu işi dedem ve babam yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. Eskiden ipek böceği besleyip kozalarını Bursa Kozahan'da satıyorduk. Evde kozalardan tezgahta elde ettiğimiz ipek iplikleri ise Hereke fabrikasına satıyorduk. Bu işi yapan kalmadı. Bu mesleği Bursa'da yapan bir ben kaldım. Bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Evimde açtığım tezgahta bu işi 10 günde meraklılarına öğretiyorum. Buraya gelenler 10 günde meslek sahibi oluyor. Bu benim kozaları işlediğim fırın eski teknikle yapılan tepme fırın olarak geçiyor. Yüzlerce yıllık teknikle burada kozadan ipek iplik elde ediyorum. Bu işin meraklısı herkesi Mudanya Yörükali köyüne bekliyorum" dedi.

Bakanlıktan arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenecek illerde 2020-2022 yılları için arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımları destekleyecek.

İpek böcekçiliğinde Türkiye birinciliği Kulp'ta Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, ipek böcekçiliği üretiminde Bursa'yı geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.