Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen Turgay B. (52), babası Memduh B.'yi (83) darp etti. Oğlu tarafından dövülen yaşlı adam, karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 saat sonra yazlık olarak kullandığı konteynerin alev aldığını öğrenen Memduh B., evinin oğlu tarafından ateşe verildiğini iddia etti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında konteynerin yanında bulunan otomobilde küçük çapta hasar meydana geldi.

EVİNİ OĞLUNUN YAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrasında polis ekiplerine ifade veren Memduh B., evini oğlunun yaktığını iddia ederek şikayetçi olacağını belirtti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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