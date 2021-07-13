Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti. Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SESİNİ İHA DUYURDU... TÜM TÜRKİYE DESTEK OLDU

Marketten çıkınca bisikleti göremeyen Sinan, ailesine haber verdi. Polise giden Sinan ve ailesi şikayetçi oldu. Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Sinan’a tüm Türkiye destek oldu. Hayırseverler Sinan’a ve ailesine hem maddi hem de manevi yardımda bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de Sinan’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmayarak bisiklet gönderdi. Belediye görevlileri Sinan’ın merkez Seyhan ilçesine bağlıYeşiloba Mahallesi’ndeki evine giderek bisikleti teslim etti.

3 BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Bisikletine kavuştuğu için mutlu olan Sinan Duygucu, “Herkese çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum, sesimi duyurdunuz. Bana hediye edilen bisikletlerin birini kendim kullanacağım diğer ikisini de babam ve abime vereceğim. Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti” diye konuştu.