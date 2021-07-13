İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Şemdinli'nin Yufkalı köyü kırsalında operasyon düzenledi. Ekipler teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası ele geçirdi. Bölgede operasyon sürüyor.
Taş zannedip getirdikleri el bombası evlerinde patladı İngiltere’de 8 yaşındaki çocuğun taş sanıp eve getirdiği cisim 2. Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası çıktı.
Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çiftçi patlamamış el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce kontrollü olarak imha edildi.
El bombasıyla öldürülmeye teşebbüs edilen o kadın konuştu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından el bombası ile öldürülmeye teşebbüs edilen 26 yaşındaki Hacer Çelik, ''Adaletin yerini bulmasını istiyorum'' dedi.
Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvelik güçleri toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Şemdinli'nin Yufkalı köyü kırsalında operasyon düzenledi. Ekipler teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası ele geçirdi. Bölgede operasyon sürüyor.
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