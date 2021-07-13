Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yol kenarında bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Otların tutuştuğunu gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler rüzgar ile birlikte büyüyen yangını, başka yere sıçramadan kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangının ardından yapılan incelemelere göre yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.

SİGARAYI DEĞİL DOĞAYI YAKIYOR

Son zamanlarda yol kenarlarındaki otluk alanlarda yaşanan yangınların sayısında artış yaşanmaya başladı. Özellikle araç içerisinde yakılan sigaranın yol kenarına atılması sebebiyle çıkan yangınlar son günlerde artmaya başlarken, sigara sadece hastalıklara değil yangınlara da davetiye çıkarıyor. Bölgedeki kuru otların tutuşması ile çıkan yangınlarda duyarsız sürücüler sadece sigarayı değil doğayı da yakıyor. Yaşanan olayların ardından özellikle sürücülere seslenen vatandaşlar ise, daha büyük yangınlara sebep olmamak adına araç içerisinden yola izmaritlerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 11 saati aşkın çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yüzlerce kişinin olduğu AVM'de yangın çıktı! Kocaeli'nde bulunan bir AVM'de yüzlerce müşteri içerideyken restoran katında yangın çıktı.