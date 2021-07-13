Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi'nde saat 16.00 sularında kumsalda yürüyen bir vatandaş, denizde bir cisim fark etti. Cisme yaklaşan şahıs, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şahıs, üzeri yosun bağlamış insan iskeletiyle karşılaştı. Ardından durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yarım haldeki iskeleti otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi.



Girdiği metruk evin tavanında iskelet buldu Antalya’da müstakil evin tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskelet sistemi bulundu. Polis ekipleri kazma ve balyozla çatıdaki kiremit ile tahtaları kırarak iskelete ulaşabildi.

Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Tayland’da yüzde 80’inden fazlasının kurtarıldığı yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen balina iskeleti bulundu.