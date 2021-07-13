Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yalova limanına seyir halinde olan Yusuf S. idaresindeki lastik yüklü tır, Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrildikten sonra 50 metre sürüklenen tır, yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

KENDİ İMKANLARI İLE TIRDAN ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırda yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı. Devrilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkan Yusuf S'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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