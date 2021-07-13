İlçe merkezinde halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı.
KAPAKLAR AÇILDI, SULAR YÜKSELDİ
Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunanlar mahsur kaldı.
ALTERNATİF YOLLA TAHLİYE EDİLDİLER
Vatandaşların alternatif yollar kullanarak tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
Bursa barajlarından sevindiren haber Bursa'da haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi. İçme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yeni yıla kadar şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 7,5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.