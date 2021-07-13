Erzincan'da bir inşaattan demir kesici spiral almaya giden inşaat bekçisi Veysel Güç'ten uzun bir süre haber alamayan arkadaşları inşaat alanında aramaya yaptı. İnşaatın asansör boşluğunda Güç'ü hareketsiz yattığı gören arkadaşları durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Veysel Güç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı yaptığı incelemenin ardından Güç'ün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından asansör boşluğundan çıkarıldı. Güç'ün cesedi otopsi işlemleri için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şantiye bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu
Erzincan'da bir inşaat alanında görev yağan bekçi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da bir inşaattan demir kesici spiral almaya giden inşaat bekçisi Veysel Güç'ten uzun bir süre haber alamayan arkadaşları inşaat alanında aramaya yaptı. İnşaatın asansör boşluğunda Güç'ü hareketsiz yattığı gören arkadaşları durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Veysel Güç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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