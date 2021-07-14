Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, daha önceden kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayete konu olan alanlardaki küçük çaptaki tadilat atıkları ve zaman zaman kaçak olarak dökülen atıklar tespit edildi. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izinli alanlara kaldırıldı. Bu çalışma ile çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden ayrıca görüntü kirliliği oluşmasının önüne geçildi.

7/24 TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Marka Şehirler Yarışması'nda En İyi Akıllı Kent Teknolojisi Ödülü'nü aldığı "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" ile entegre çalışan hafriyat araçları, uydu takip sistemiyle 7 gün 24 saat takip ediliyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ ile Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanıyor.

1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLİYOR

İlgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, hafriyat sahaları dışına atık döken şahıslara 90.000,00 TL ile 360.000,00 TL , şirketlere 270.000,00 TL ile 1.080.000,00 TL arası idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca kaçak döküm yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor.

Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyon devrildi Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, virajı alamayınca önce refüje sonra direğe çarptı. 50 metre savrulduktan sonra yan yatan kamyonun kasasındaki molozlar yola saçıldı.

Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 276.588 TL ceza Bursa'da kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 276 bin 588 lira ceza kesildi.