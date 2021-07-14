Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Eğlibelen Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu sele yol açtı. 50 küçükbaş sel sularına kapılarak telef oldu. Ayrıca yaklaşık 3 bin bağ ot da zarar gördü. İlçede bazı menfezlerin kapanması dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri kapanan menfezleri temizleyerek yollarda biriken suları tahliye etti.

Sağanak yağış Ağrı'yı vurdu! Köyü sel bastı Iğdır’da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan bazı köy evlerini ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

MDADA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Eğribelen Mahallesi Muhtarı Erdoğan Öztan, 5 evin bahçe duvarının hasar gördüğünü söyledi. Öztan "Sağ olsun belediye ekiplerimiz yetişti, kepçeyle set oluşturarak ve menfezleri açarak sel sularının boşalmasını sağladı. Belediye ekiplerimiz, evleri su basmasını önledi. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Güvercinlik köyünde gece yarısı ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı. Borçla aldığı koyunların başında gözyaşı döken genç çiftçi yardım talep etti.