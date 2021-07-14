Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskiyayalacık köyü Bucak mevkisinde arkadaşları ile birlikte balık tutan Afgan uyruklu Masır Karımı (26), serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

DALGIÇ POLİSLER BÖLGEYE ÇAĞIRILDI

Bir süre sonra Karımı'nın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin su üzerindeki aramalarında gence ulaşılamadı. Bunun üzerine Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler bölgeye çağrıldı. Ekipleri beklemek üzere aramalara ara verildi.

Denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri suda kayboldu.

Kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 22 diğeri 10 yaşındaki kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu.