Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Veliefendi'de bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki ütü paketleme deposunda saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın dumanı binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı binada mahsur kalan 8 apartman sakinini güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye etti. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.

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