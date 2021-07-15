Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önündeki trafik otosuna çarptı. Trafik polisi otosu da önünde seyreden kamyonete çarptı.

2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 trafik polisini ve diğer sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.