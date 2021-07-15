Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Vatandaşın heyelandan saatler önce anne babasını bayramda köye getirmek için İstanbul’a gitmesi büyük bir felaketin önüne geçti. Ayrılmalarının ardından ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

EVDEN ÇIKMALARI FACİAYI ÖNLEDİ

Komşusunun heyelandan bir süre önce İstanbul’a gitmek için yola çıktığını anlatan belde sakinlerinden Adnan Saruhan, “Sağanak yağış başladığında evde otururken büyük bir patlama sesi duydum. Selinde vurmasıyla ev yukarıdan aşağıya doğru sürüklenerek yıkıldı. Komşumuzun saatler öncesinden bayram nedeniyle anne ve babasını almak için İstanbul’a gitmişti. Bayramda köye getirecekti. Evin bu nedenle boş olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Bizde dün geceyi zor geçirdik uyumadan sabah olmasını bekledik. Büyük korku ve tedirginlik yaşadık” dedi.

Öte yandan sel sonrası bir çok mahallede elektrik nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik kesintisi yaşanırken, vatandaşlar tarafından bazı mahallelerde su kesintilerinin olduğu belirtildi.

Rize'de ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor Rize'de sağanak etkili oldu, dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

50 küçükbaş sele kapıldı Van'ın Özalp ilçesinde sel felaketi yaşandı. Afette çok sayıda küçük baş telef oldu.