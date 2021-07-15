Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Otomobil şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda uçuruma yuvarlanmasıyla, 2 kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Şahısların düğüne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İbrahim Ünsal (60) yönetimindeki otomobil, Kandilöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen bir vatandaşın kaza kalıntılarını görmesi üzerine şüphelenip dereye inmesiyle ortaya çıkan kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Kocakaya (63) ile Havva Kocakaya (66) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Ünsal ile Mustafa Kocakaya (64) jandarma ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Kazanın, araçtakilerin Ekinözü ilçesinin kırsal Kandil Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giderken gerçekleştiği öğrenildi.

TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı TEM Otoyolu'nda otomobil, trafik polisi otosu ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 polis ve 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de zincirleme kaza, yaralılar var İstanbul Arnavutköy’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.