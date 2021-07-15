Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü üzerinde tekne turu yapmak isteyenler korku dolu bir gün geçirdi. 24 metre uzunluğundaki tekne, fırtına sebebiyle sürüklendi. Tekne karaya oturunca gölde can pazarı yaşandı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye kurtarma ekilperi sevk edildi. Ekipler, batma tehlikesi bulunan teknedekileri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Yoğun çaba sarf eden ekipler, 2 mürettebat ile 32 yolcuyu halat ve can simidi yardımıyla kıyıya çıkardı. Kurtarılanlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Fethiye'de tur teknesi battı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız plajında tur teknesinin batması sonrası yaralanan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı: 2 ölü Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaila adlı geminin içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.