Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Erkut Özkocabıyık, motosikletini Necati Cumalı Caddesi, 5336 Sokak'ta kaldırıma park etti. Bunu gören bir kadın kendisine tepki gösterdi. Kadın "Siz bir devlet memurusunuz. Eğer siz bunu yaparsanız bütün sürücüler de aynı şeyi yapar" dedi. Bunun üzerine zabıta memuru, Kabahatler Kanunu'na göre kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kendisine 204 lira ceza kesti. Daha sonra belediye veznesine giderek cezayı ödeyen Özkocabıyık, kadının tepkisinin çok haklı olduğunu, çok utandığını belirterek hemen gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 250 zabıta memuru alacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 278 zabıta memuru alımı yapılacağını açıkladı.