Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Cihan E. yönetimindeki yolcu otobüsü, ışıklı kavşakta Mustafa Ç. yönetimindeki kamyonet ile İbrahim K. yönetimindeki kamyonete çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambülans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otobüs ve kamyonet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aracı ekspere götürürken kaza yaptılar Kayseri'de araçta hasar olup olmadığını öğrenmek isteyen alıcı, ekspere gitmek istedi. Otomobil, ekspere ulaşamadan kanala düştü.

Feci kaza! Düğün yolu ölüm yolu oldu: Ölü ve yaralılar var Kahramanmaraş'ta otomobilin uçurumdan devrilmesi üzerine 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de feci şekilde hayatını kaybetti.