Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanlarında dün yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi'ndeki yangında bölgesini ziyaret eden Hatay Valisi Rahmi Doğan incelemelerde bulundu.

HABİB-İ NECCAR DAĞI'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda gün içerisinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş yayılmıştı. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve karadan müdahale devam eden Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangınla ilgili son durumu paylaşan Pakdemirli, "Çıkan yangınla alakalı şu an için kontrol altında diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor ancak şunu söyleyebilirim, bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili de şu bilgileri verdi: Akşam saatlerinde açıklama yaptıktan sonra Hatay Hassa'da iki odakta bir yangın çıktı. Sayın Valimizle, Bölge Müdürümüzle konuştum. Orman Genel Müdür Yardımcımızı da bölgeye gönderiyoruz. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinesi ve 150 kadar personelle de bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktada çok sık orman olması ve yolun olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunları da sabaha kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yangının tepe yaptığı 2 ayrı nokta var.

Pakdemirli, çalışmalarda insansız hava aracının (İHA) da kullanıldığını belirterek, "Adana'mızın İHA'sını bu yangın (Mersin) için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat kadar önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı o tarafa gönderdik. Şimdi İHA'dan gelecek olan bilgilerle de Hatay yangınının koordinasyonuna hem Ankara'dan hem de buradan devam ediyor olacağız. Hatay Hassa'daki yangında 80 hektar kadar bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı mücadelemiz de devam ediyor." diye konuştu.

Osmaniye'deki orman yangının sebebi belli oldu: Gözaltılar var Osmaniye'de orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Yangını teröristler mi çıkardı?" sorusunu cevapladı.