Kaza, D-100 kara yolu Akıncılar ilçesi Ortaköy yol ayrımında meydana geldi. Zırhlı askeri aracın bilinmeyen bir nedenle şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulanslarla Suşehri ve Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 kamyonet ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.