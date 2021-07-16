Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Başakşehir İstiklal Caddesi Şamlar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce çayırlık alana uçtu daha sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

ELEKTRİK DİREĞİ OTOBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği de o esnada yoldan geçen İETT otobüsünün üstüne devrildi.

Kazada otomobildeki anne ile kızı ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu da yaralandı.

Kaza sonrasında İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerine çağrılan ekipler ise yüksek gerilim hattındaki elektriği keserek direği ve yere savrulan tellerin kontrollü şekilde toplanmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarının önlenmesine yönelik 3 genelge İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazaları” konulu 3 genelgeyi illere gönderdi.

Ordu'ya tatile gidiyorlardı, kaza yaptılar Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.