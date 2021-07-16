Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde damat, gelin alma töreni sonrasında sürücü koltuğuna geçti.
İsminin S.B. olduğu öğrenilen damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak dehşet saçtı.
Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİYOR
Damadın o anları yanındaki kişiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Büyük tepki toplayan görüntüde ise, damadın direksiyonu bırakarak yanında taşıdığı pompalı tüfekle dışarı doğru ateş ettiği görülüyor.
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