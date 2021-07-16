Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Yukarıyenice köyünde meydana gelen olayda, mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar Abdülkerim ve Fadime Arıkan isimli çiftlerin mezarlarında kenevir olduğunu jandarmaya arayarak ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma bölgeye giderek inceleme başlattı.

MEZARLARIN ÜSTÜNE KENEVİR EKMİŞ

Mezarların üzerinde 26 kök kenevir ekili olduğunu görünce, ekipler kenevirleri sökerek muhafaza altına aldı. Kenevirleri eken şahısların peşine düşen jandarma ekipleri, kenevirleri ölü çiftin damadı G.G. (56) ile oğlu yani çiftin torunları Ç.G. (29) olduğunu tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KÖYLÜLER İHLAS HABER AJANSI'NA KONUŞTU

Afyonkarahisar'da bir gencin anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekmesine çok şaşırdıklarını ifade eden köylüler, böyle bir olayı kimseden beklemediklerini kaydettiler.

Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünde mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Abdülkerim ve Fadime Arıkan çiftinin kabirlerinin üzerinde kenevir ekili olduğunu görünce jandarmayı aradı.

"KÖYÜMÜZDE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan köy sakinlerinden Burak Dilsiz, olayı duyunca çok şaşırdıklarını ve köylerinde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirterek, “Böyle bir şey olmasına çok şaşırdık. Köyümüzde böyle bir şeyi hiç kimseden beklemiyorduk. Bu tür bir olayın özellikle de mezarlıkta olmasına çok üzüldük. Netice itibarı ile mezarlıkta ölülerimiz var ve olayı duymak bizleri derinden üzdü. Köy halkı olarak olay karşısında şaşkınız” diye konuştu.