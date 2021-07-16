Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi.
YOL KENARINA DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Asım Ç. yönetimindeki otomobil Hamdiköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KIZININ BAŞINDA AĞLADI
Kazada sürücünün yanı sıra İ.E.Ç. (11), Z.S.Ç. (17), Nevin Ç. (41) ve Gizem Ç. (22) yaralandı.
Sürücü baba, kazada yaralanan kızı Z.S.Ç.’nin başında gözyaşlarına boğuldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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