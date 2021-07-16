Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Metrobüs Haramidere Sanayi Durağı Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Avcılar Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, yolun karşısına geçmek için tellerden atlayan bir şahsa çarptı.

YOLCU SAVRULARAK YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan şahısla birlikte, bir yolcuda metrobüs içinde savrularak yaralandı. Kaza sonrasında sürücü sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kaza sonrası olay yerine gelen hat görevlileri metrobüs trafiğinin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk, yaralıların ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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