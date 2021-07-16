Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük acı Aksaray'da yaşandı. Almanya'dan memleketini görmeye gelen aile, düğün yolundaki konvoyda bulunan bir araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GURBETTEN MEMLEKETE DEĞİL ÖLMEYE GELMİŞLER...

Almanya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk (55) idaresindeki otomobil, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki ve Burak Akbulut yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, gurbetçi sürücü Ali İhsan ve eşi Elmas Çomuk (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücü Sert ile otomobillerdeki Burak Akbulut (20), Ahmet Asal (20), Hüseyin Bildirici (26), Osman Bildirici (55) ve Elmas Çomuk (71) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çomuk ile Hüseyin ve Osman Bildirici'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ordu'ya tatile gidiyorlardı, kaza yaptılar Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.

Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 kamyonet ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Feci kaza! Düğün yolu ölüm yolu oldu: Ölü ve yaralılar var Kahramanmaraş'ta otomobilin uçurumdan devrilmesi üzerine 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de feci şekilde hayatını kaybetti.