Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile bireyleri arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken bıçak darbelerine maruz kalan Celalettin Ceylan (55) ile akrabası Zafer Ceylan yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Celalettin Ceylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelileri jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi yüzünden muhtarın 14 yaşındaki oğlunu öldürdü Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Silahların patladığı olayda bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'arazi sulama' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.