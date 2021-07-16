Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Karabük'te yaşandı. Evli ve iki çocuk sahibi çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte, talihsiz kadın kocası tarafından boynundan bıçaklandı. Yaralı eş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ HAREKETSİZ GÖRÜNCE KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda meydana geldi. Vedat D. (43), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yıkılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat D., kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice D. Özel Medikar Hastanesine, cani koca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

UZUN SÜREDİR ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYOLARDI



Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. ‘Şarj aletini alacağım’ diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. ‘Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

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