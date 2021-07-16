Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bipolar bozukluk tanısı konulan annelerinin tedavileri için her yolu deneyen çocuklar, sosyal medya çağrılarının ardından pankartla seslerini duyurmaya çalıştı. Daha önce de annelerinin tedavi olması için seslenen Fatma ve Ramazan isimli çocuklar, bu sefer de pankartla duyurmaya çalıştı.

"ANNE LÜTFEN GEL"

Annesini özlediğini belirten Fatma Ünlü, "Annem bipolar hastası, annemi bize göstermiyorlar. Tedavisini olmuyor. Annemi çok özledik. Anne Lütfen gel" çağrısında bulundu. Ünlü; kardeşi Ramazan ile birlikte yaptıkları pankartlı eylemi ise çaresiz kaldıkları için hayata geçirdiklerini ve eylemlerini anneleri gelene dek sürdüreceklerini belirtti.

"ANNEMİ ÇOK OZLEDİM"

Oğlu Ramazan Ünlü ise annesinin evden gittiğinde ortaokulda olduğunu ifade geri gelmesini istedi. Ramazan Ünlü; "Sınavlara çalışamıyorum annemi düşünmekten. Annemi çok özledim" dedi.

Çevrede bulunanlar ise iki kardeşin pankartlı annelerine sesleniş çağrılarını meraklı gözlerle izledi.