Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Atakum'da bir kahvehanede oturan kişilere kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağdırılan mekanda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar kurşunların, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bayram Taşkara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

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