Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Pakdemirli, ''Enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı'' dedi. Pakdemirli, Hatay'daki yangında da 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

YANGINDA İLK GÜN

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

YANGINDA İKİNCİ GÜN

Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Yangın güneşi kızıla çevirdi Mersin'de başlayan ve yakın yerleşim yerlerine kadar tehdidini arttıran orman yangını, ortaya çıkardığı yoğun duman sonrası güneşin kızıla dönmesine sebep oldu.

Hatay ve Mersin'de orman yangını: Müdahale sürüyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aynı zamanda Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede de yangın çıktı. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.