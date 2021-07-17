Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. 3 yıl önce Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çiftinin Konya'da maskeli bir kişi tarafından av tüfeği ile öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sona gelindi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından, 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B., Esra T., Zeki O. ve Mustafa O. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararı, jandarmadaki 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili kiralık katil olduğu iddia edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir merhale katedildiği, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

OSMAN BÜYÜKŞEN AÇIKLADI: KARDEŞLERİM MASUMDUR

Şüphelilerin cezaevine gönderilmesinin ardından Büyükşen çiftinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen, jandarma personeline ve yakınlarına sarıldı.

Öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu. Büyükşen, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.