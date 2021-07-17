Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşılama oranının yüksek olduğu kentler arasında olan Amasya’da aşılama kampanyasına desteği artırmak için harekete geçildi.

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, muhtarlığın önüne bıçak bileme tezgahı koyup duyuru yaptı.

AŞINI OL, BIÇAĞINI BİLET

Aylak, Kurban Bayramı öncesi mahalle sakinlerine ücretsiz bıçak bileme hizmeti dunduklarını ifade ederek, "Ayrıca Covid-19 aşısı olan vatandaşlarımız da bıçaklarını getirip biletebilir” dedi.

Bıçaklarını bileten mahalle sakinleri Aylak’a teşekkür etti.

Mahallede Kurban Bayramı'nda kaçak kurbanlıkları yakalamak için atlı ve motorize kurban timi de yer alıyor.

Bakan Koca'da aşı açıklaması Sağlık Bakanı Koca aşıya yönelik yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birinin aşılandığını açıkladı.

İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

'Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını' ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü yaptığı açıklamada, koronavirüsten hayatını kaybeden ya da hastanede tedavi gören bireylerin asi yaptırmamış kişiler olduğunu bu sebeple de, salgının asi yaptırmayanların salgını haline geldiğini belirtti.