Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

NORMALİN 2-4 DERECE ÜZERİNDE

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını ABD’de en büyüğü Oregon'da olmak üzere, en az 10 eyalette şimdiye kadar 4 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen 60'tan fazla orman yangını çıktı. Arizona’da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada onlarca evin kül olduğu ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın şiddetlendirdiği büyük bir kuraklığın, yangınları daha da tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.

Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı Meteoroloji son dakika: 13 Temmuz 2021 hava durumu raporu belli oldu. Tahminlere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, yurdun birçok kısmında ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji duyurdu! Aşırı sıcaklar geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı. Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olmasının beklendiği duyuruldu.