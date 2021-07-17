Edinilen bilgiye göre olay, 7 Haziran günü İzmit’te meydana geldi.
'YELEĞİN PİSLENMİŞ' DEYİP SOYDULAR
Sokakta yürüyen yaşlı bir şahsın arkasından pislik atan 2 kişi, “Amca yeleğin kirlenmiş” diyerek yeleği temizlemek için yanına yaklaştı.
Yeleğini temizleme bahanesiyle yaşlı şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki 12 Cumhuriyet Altını 1300 TL ve 100 dolar nakit parasını çalan şahıslar, hızla gözden kayboldu.
HIRSIZLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından, yaşlı şahsın şikayeti neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, yankesicilik olayını gerçekleştiren L.K. ve T.T. adlı hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.
Yankesicilik şüphelisi iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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