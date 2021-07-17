Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Çukurova ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü etrafındaki mesire alanına gelen Delil Fırat Atalay (9), yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı.

YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Küçük çocuk sudan çıkarılırken bazı yakınları baygınlık geçirdi. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

9 yaşındaki Delil Fırat Atalay’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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